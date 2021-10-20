Kaymakamımız Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliğine Katıldı
Kaymakamımız Nazlı DEMİR İlçe Müftülüğümüz tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında organize edilen Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından icra edilen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansa katıldı.
Kaymakamımız Nazlı DEMİR İlçe Müftülüğümüz tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında organize edilen Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından icra edilen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansa katıldı.
Habermetre - Son Dakika Haberleri