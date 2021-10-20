Kaymakamımız Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliğine Katıldı

Kaymakamımız Nazlı DEMİR İlçe Müftülüğümüz tarafından Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında organize edilen Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK tarafından icra edilen "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansa katıldı.

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