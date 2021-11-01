Kaymakamımız Kızılay Etkinliğine Katıldı
Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR, Kızılay Haftası münasebetiyle Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.
DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR, Kızılay Haftası münasebetiyle Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaymakamımız Nazlı DEMİR Kızılay İlçe Koordinatörü Ali ERDOĞAN ile birlikte kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
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