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Kaymakamımız Kızılay Etkinliğine Katıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Kızılay Etkinliğine Katıldı

Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR, Kızılay Haftası münasebetiyle Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Nazlı DEMİR, Kızılay Haftası münasebetiyle Dumlupınar Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Kaymakamımız Nazlı DEMİR Kızılay İlçe Koordinatörü Ali ERDOĞAN ile birlikte kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

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