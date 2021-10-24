Kaymakamımız İade-i Ziyaretler Kapsamında Gaziler Derneği ve Şoförler Odasını Ziyaret Etti

Kaymakamımız İade-i Ziyaretler Kapsamında Gaziler Derneği Başkanı Sayın Ali YALÇINKAYA ve Şoförler Odası Başkanı Sayın Ömer ERCAN'ı Ziyaret Etti Gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Beypazarı Gaziler Derneği ve Şoforler Odasının gerçekleştirdiği faaliyetler ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

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