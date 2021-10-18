Kaymakamımız, Göze ve İncesu İlkokullarını Ziyaret Etti

İlçemizde okul ziyaretleri yapan Kaymakamımız ve Erciş Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Göze ve İncesu İlkokullarını ziyaret etti. Ziyaretinde öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakamımız, okuldaki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli sorular soran ve bilgi-birikimlerini ölçen Kaymakamımız, Erciş Belediyesi'nin çocuklara armağanı olan çocuk degilerini de öğrencilere hediye etti.

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