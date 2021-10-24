Kaymakamımız Gazi GÜNDÜZALP Kabrini Ziyaret Etti

Gazi Gündüzalp'in kabrinin Hırkatepe Mahallemizde yer aldığının tescillenmesi için yapılacak sempozyum öncesi istişarelerde bulunmak üzere Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN beraberinde Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Mehmet GÖKGÖZ, Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzal ÜNAL ve Ankarada Birlik Derneği Başkanı Bayram MUTLU, Sosyolog Gezi Yazarı ve Kültür Araştırmacısı Senem Güler ile bir araya geldi. Emekli Öğretmen Sayın Ahmet YILDIRIM, duayen tarihçilerimizin hemfikir olduğu konuşma yazılarından örnekler vererek, Osman Beyin dedesi, Ertuğrul Gazinin Babası Gazi Gündüzalp'in Beypazarı Hırkatepe (Kırka) köyünde olduğunu dair bir konuşma yaptı. Hırkatepeliler Dernek Başkanı Gündüzalp Ünal, Gazi Gündüzalp'in türbesinin Beypazarı Hırka (Kırka) köyünde olduğunun belgelerle tescillenmenin zamanı geldiğini, bu konuda tarihçilerimizle bir çalıştay yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu dilek başta Beypazarı Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere burada bulunan hazırun taraflarından, memnuniyetle kabul gördü. İleri bir tarihte, konusunda duayen tarihçiler davet edilerek Gazi Gündüzalp konulu kapsamlı bir çalıştay yapılması kararlaştırıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri