Kaymakamımız Eti Soda A.Ş. Özel Eğitim Uygulama Okulunu Ziyaret Etti

ANKARA (Habermetre) - Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN, beraberinde Kaymakam Refiki Deniz YILDIRIM, Belediye Başkanı Sayın Tuncer KAPLAN, Milli Eğitim Müdürü Sayın Hürrem DURSUN ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Sayın Muharrem Sarıkaya ile birlikte Eti Soda A. Ş. Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulunu ziyaret etti. Kaymakamımız ve beraberindeki ziyaretciler okuldaki sınıf ve eğitim alanlarını gezerek öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları inceledi ve onlarla sohbet ettiler.

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