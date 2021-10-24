Kaymakamımız Cengiz Ünsal Dudullu Spor Kulübü'nün 2021-2022 Sezonu Açılış Programına Katıldı

ÜMRANİYE, İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Cengiz Ünsal Dudullu Spor Kulübü'nün 2021-2022 Sezonu Açılış Programına KatıldıKaymakamımız Cengiz Ünsal, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte, Dudullu Spor Kulübü'nün 2021-2022 sezonu açılış programına katıldı. Kulüp Başkanı Ali Yazlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sporcularımız ile bir araya gelen Kaymakamımız Cengiz Ünsal yapmış olduğu konuşmasında; "Spor; evrensel kültürün bir parçasıdır. Aynı zamanda spor sevginin, kardeşliğin ve barışın sembolüdür. Gençlerimizin akademik anlamda başarılı olmalarının yanında fiziksel ve ruhsal anlamda da başarılı olmaları çok önemlidir. Bunların en güzel yollarından biri de spordur. Sağlıklı, disiplinli ve başarılı nesiller yetiştirerek geleceğe umutla bakabilmemiz için de önemli bir araç olan spor, aynı zamanda gençlerimizi gereksiz uğraşlardan ve zararlı alışkanlıklardan da korumaktadır. Bu bakımdan, sporun yaygınlaştırılması ve her yaştan vatandaşımızın kendi semtlerinde bulunan tesislerden ve spor kulüplerinden faydalanarak, sportif faaliyetlerle ile meşgul olmalarını büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Devletimizin, spora ve sporcuya sunduğu hizmetler sayesinde altyapı ve üst yapı konusunda Ülkemizde oldukça büyük aşamalar kaydedildi. Bizler de Ümraniyemizdeki profesyonel ve amatör düzeyde sporla ilgilenen gençlerimizi desteklemek ve sporcularımıza daha iyi imkanlar sunmak için hem merkezi idare hem de yerel idare olarak azami gayret sarfediyoruz. Ayrıca, spor bir şehrin tanıtımında ve marka değerinde önemli bir argümandır. Ben, sen, o değil, biz ruhuyla hareket ettiğimiz sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Başarıya giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğini unutmadan; sporun her dalında İlçemizin başarısını artırmak ve spora gönül veren çocuklarımıza ve gençlerimize, ulusal ve uluslararası arenada iyi dereceler almaları için tüm kurumlarımızla birlikte destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Dudullu Spor kulübümüzün sezon açılışının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kulübümüzün sporcularına ve teknik ekibine başarılı bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

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