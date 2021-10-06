Kaymakamımız Aydın ERGÜN'den, Hatay Valisi Rahmi DOĞAN'a Nezaket Ziyareti - Haberler
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Kaymakamımız Aydın ERGÜN'den, Hatay Valisi Rahmi DOĞAN'a Nezaket Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Aydın ERGÜN'den, Hatay Valisi Rahmi DOĞAN'a Nezaket Ziyareti

Kaymakamımız Aydın ERGÜN'den, Hatay Valisi Rahmi DOĞAN'a Nezaket ZiyaretiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Hatay Valisi Sayın Rahmi DOĞAN' a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

HATAY (Habermetre) - Kaymakamımız Aydın ERGÜN'den, Hatay Valisi Rahmi DOĞAN'a Nezaket ZiyaretiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN, Hatay Valisi Sayın Rahmi DOĞAN' a makamında nezaket ziyaretinde bulundular. 05 Ekim 2021 Salı günü saat 11. 00'de Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette Vali DOĞAN, Kaymakamımız Sayın ERGÜN'e yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Kaymakamımız Sayın ERGÜN ise nazik kabulünden ve iyi dileklerinden dolayı Valimiz Sayın Rahmi DOĞAN'a teşekkürlerini ettiler.

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Haber: Kaymakamımız Aydın ERGÜN'den, Hatay Valisi Rahmi DOĞAN'a Nezaket Ziyareti - Haberler
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