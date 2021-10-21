Kaymakamımız Atatürk Orta Okulunun 4006 Tübitak Bilim Fuarının Açılışını Gerçekleştirdi - Haberler
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Kaymakamımız Atatürk Orta Okulunun 4006 Tübitak Bilim Fuarının Açılışını Gerçekleştirdi

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Kaymakamımız Atatürk Orta Okulunun 4006 Tübitak Bilim Fuarının Açılışını Gerçekleştirdi

Kaymakamımız Atatürk Orta Okulunun 4006 Tübitak Bilim Fuarının Açılışını GerçekleştirdiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN Atatürk Orta Okulunun hazırlamış oldugu 4006 Tübitak Bilim Fuarı ve Resim sergisini açılışını gercekleştirmiş olup, fuar içerisindeki öğrencilerin yapmış olduğu ürünler...

AYDIN (Habermetre) - Kaymakamımız Atatürk Orta Okulunun 4006 Tübitak Bilim Fuarının Açılışını GerçekleştirdiKaymakamımız Sayın Aydın ERGÜN Atatürk Orta Okulunun hazırlamış oldugu 4006 Tübitak Bilim Fuarı ve Resim sergisini açılışını gercekleştirmiş olup, fuar içerisindeki öğrencilerin yapmış olduğu ürünler hakkında bilgi aldı ve çalışmalarında başarılar diledi.

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