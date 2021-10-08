Kaymakamımız Altınöz Ziraat Odası ve PTT Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti.
Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Canıbek ve PTT Sube Müdürü Faruk Gökçe' yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.
Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Canıbek ve Ptt Sube Müdürü Faruk Gökçe' yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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