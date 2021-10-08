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Kaymakamımız Altınöz Ziraat Odası ve PTT Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

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Kaymakamımız Altınöz Ziraat Odası ve PTT Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti.

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Canıbek ve PTT Sube Müdürü Faruk Gökçe' yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz; İlçemizde hizmet veren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Canıbek ve Ptt Sube Müdürü Faruk Gökçe' yi ziyaret ederek incelemelerde bulundu, çalışmalarında başarılar diledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Kaymakamımız Altınöz Ziraat Odası ve PTT Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti. - Haberler
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