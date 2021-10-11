Kaymakamımız Altınöz' e Hoş Geldiniz Ziyareti - Haberler
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Kaymakamımız Altınöz' e Hoş Geldiniz Ziyareti

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Kaymakamımız Altınöz' e Hoş Geldiniz Ziyareti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gümüşhacıköy Temsilcisi Veli Çinkaya ve İlim Yayma Cemiyeti Gümüşhacıköy Temsilcisiİ Abdullah Gedik, lçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gümüşhacıköy Temsilcisi Veli Çinkaya ve İlim Yayma Cemiyeti Gümüşhacıköy Temsilcisiİ Abdullah Gedik, lçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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