Kaymakamımız Altınöz' e Hoş Geldiniz Ziyareti

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Gümüşhacıköy Temsilcisi Veli Çinkaya ve İlim Yayma Cemiyeti Gümüşhacıköy Temsilcisiİ Abdullah Gedik, lçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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