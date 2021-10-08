Kaymakamımız Altınöz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Deva Partisi İlçe Teşkilatlarını Ziyaret etti. - Haberler
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Kaymakamımız Altınöz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Deva Partisi İlçe Teşkilatlarını Ziyaret etti.

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Kaymakamımız Altınöz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Deva Partisi İlçe Teşkilatlarını Ziyaret etti.

İlçe Teşkilatını ziyaret eden Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz, İlçemiz için birlik ve dayanışma içinde çalışmanın önemli olduğunu söyleyerek, siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına çalışmalarında başarı diledi.

İlçe Teşkilatını ziyaret eden Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz, İlçemiz için birlik ve dayanışma içinde çalışmanın önemli olduğunu söyleyerek, siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına çalışmalarında başarı diledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek, Deva Partisi Gümüşhacıköy ilçe başkanı Keziban Çintaş, teşkilatları adına Kaymakamımıza ziyaretinden dolayı mennuniyetlerini belirterek teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Haber: Kaymakamımız Altınöz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Deva Partisi İlçe Teşkilatlarını Ziyaret etti. - Haberler
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