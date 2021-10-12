Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz Okulları Ziyaret Etmeye Devam Ediyor.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ümit Çoban Ortaokulunda öğrencileri ziyaret eden Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin öğrencilere bağışıklığı artırmak ve eğitim öğretime duraksamadan devam edebilmek için aşı olmaları çağrısında bulundu.

Çocuk ve gençlerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin topluma yön verdiğini ifade eden Kaymakam Altınöz, Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı konusunda velilerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için öğretmenlerden destek istedi. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm imkanlarımızla, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, bilimin ışığında çalışan hekimlerimizin yanında yer alacağımızı belirten kaymakamımız bundan sonraki ziyaretlerinde aşı uygulamaları yerine akademik başarı ve eğitim öğretim adına gerçekleştirilen projeleri konuşmak istediğini söyledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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