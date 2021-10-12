Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz Okulları Ziyaret Etmeye Devam Ediyor. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz Okulları Ziyaret Etmeye Devam Ediyor.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz Okulları Ziyaret Etmeye Devam Ediyor.

Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ümit Çoban Ortaokulunda öğrencileri ziyaret eden Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin öğrencilere bağışıklığı artırmak ve eğitim öğretime duraksamadan devam edebilmek için aşı olmaları çağrısında bulundu.

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Gümüşhacıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Ümit Çoban Ortaokulunda öğrencileri ziyaret eden Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin öğrencilere bağışıklığı artırmak ve eğitim öğretime duraksamadan devam edebilmek için aşı olmaları çağrısında bulundu.

Çocuk ve gençlerin yetiştirilmesinde öğretmenlerin topluma yön verdiğini ifade eden Kaymakam Altınöz, Covid-19 salgınıyla mücadelede aşı konusunda velilerin ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi için öğretmenlerden destek istedi. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm imkanlarımızla, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, bilimin ışığında çalışan hekimlerimizin yanında yer alacağımızı belirten kaymakamımız bundan sonraki ziyaretlerinde aşı uygulamaları yerine akademik başarı ve eğitim öğretim adına gerçekleştirilen projeleri konuşmak istediğini söyledi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Tamer Karadağlı
Spor Ali Koç Burak Elmas Stefan Kuntz Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz Okulları Ziyaret Etmeye Devam Ediyor. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 22:01:01. #1.17#