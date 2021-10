Osmaneli Kaymakamı Ünal ilçedeki vatandaşlara Kovid-19 aşısının önemini anlatıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, ilçede sırası gelmesine rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmayan vatandaşlarla bir araya gelerek aşının önemini anlatıyor.

İlçe merkezinde ve köylerde aşı yaptırmayan kişilerle görüşen Kaymakam Ünal, aşının önemini anlatarak vatandaşların aşı olmalarını sağlıyor.

Gittiği her yerde vatandaşlar ve esnaf ile görüşen Ünal, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek, şartları taşıyan herkesi aşı olmaya davet ediyor.

Ünal, yaptığı açıklamada, ilçede sağlık, jandarma ve emniyet personeliyle koordinasyon halinde aşılama faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Sağlık ekiplerini talep halinde köye giderek vatandaşları aşıladığını ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"Ancak halen ilçemizde sırası geldiği halde hiç aşı yaptırmayan 2 bin 279 kişi, ikinci doz aşı sırası gelmiş olmasına rağmen yaptırmayan 1268 kişi var. Bundan dolayı aşılarını her ne sebepten dolayı yaptırmamışlar ise vatandaşlarımızın bir an önce toplum sağlık merkezimize veya Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine giderek aşılarını bir an önce yaptırmalarını rica ediyoruz. Aşı oranlarını yükseltmek gerekiyon. Şu anda Osmaneli'nde yaklaşık 10 bin vatandaşımız 2. doz aşısını yaptırmış durumda. Nüfusumuza ne kadar yaklaşırsak bulaş zincirini kırmamız o kadar kolay olacak. Aşısı yapılması gereken bir miktar daha vatandaşımız kaldı. Onlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz."