Kaymakam Turgut GÜLEN'in Esnaf Ziyareti - Haberler
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Kaymakam Turgut GÜLEN'in Esnaf Ziyareti

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Kaymakam Turgut GÜLEN'in Esnaf Ziyareti

Kaymakam Turgut GÜLEN'in Esnaf ZiyaretiBünyan Belediyesi ilçemizin yeni Devlet Hastanesi yanına yaptırmış olduğu, iş yeri merkezindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, Ayşen Eczanesinin açılışını Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN ve Belediye Başkanı Özkan ALTUN yaptı.

Kaymakam Turgut GÜLEN'in Esnaf ZiyaretiBünyan Belediyesi ilçemizin yeni Devlet Hastanesi yanına yaptırmış olduğu, iş yeri merkezindeki esnaflarımızı ziyaret ederek, Ayşen Eczanesinin açılışını Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN ve Belediye Başkanı Özkan ALTUN yaptı.

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