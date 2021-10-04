Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun ZiyaretiAnkara Bünyanlılar Derneğinden Fatma Şahin BULUT ve Fatma Şenyüz GÜNER, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun ZiyaretiAnkara Bünyanlılar Derneğinden Fatma Şahin BULUT ve Fatma Şenyüz GÜNER, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Pınar Deniz Ezgi Mola Ebru Şallı Prens William
Spor Marcao Salih Uçan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Oğuzhan Asiltürk Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 17:10:30. #1.17#