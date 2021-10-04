Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun ZiyaretiAnkara Bünyanlılar Derneğinden Fatma Şahin BULUT ve Fatma Şenyüz GÜNER, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun ZiyaretiAnkara Bünyanlılar Derneğinden Fatma Şahin BULUT ve Fatma Şenyüz GÜNER, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
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