Kaymakam Refiki Deniz YILDIRIM İlçemize Veda Etti

Yaklaşık 1 ay ilçemizde görev yapan Kaymakam Adayı Deniz YILDIRIM, ilçemizdeki görev süresini tamamlayarak Kaymakamlığımızdaki görevinden ayrıldı. Kaymakamımız Sayın Oktay ERDOĞAN; " Yeni meslektaşımın ülkemiz için birbirinden güzel hizmetlere imza atmasını temenni ediyor bundan sonraki görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi Beypazarı gibi bir ilçede çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Refik Kaymakam Deniz YILDIRIM ise kendisine gösterilen yakın ilgi ve alakadan dolayı Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'a teşekkür ederek, "Sayın Kaymakamımızın deneyimlerinden ve bilgisinden faydalanarak yapıcı tutumu ve mesleki tecrübelerini aktarmadaki çabası mesleğin başında benim için son derece önemli birer kazanım olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Kaymakamım Oktay ERDOĞAN'a tecrübelerini teorik ve pratik olarak benimle paylaşmasından ötürü şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

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