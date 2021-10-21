Kaymakam Öztürk, "Mevlidi Nebi Haftası" kapsamında düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Kaymakam Öztürk, "Mevlidi Nebi Haftası" kapsamında Hasankeyf İlçe Müftülüğü tarafından Uygulama Otelinde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Kaymakam Öztürk, kahvaltı programında Cami Hocaları ve Din Görevlileri ile bir müddet sohbet ettikten sonra istek ve önerileri dinleyerek tek tek notunu aldı.

Davetten duyduğu memnuniyeti ifade ederek İlçe Müftüsü Zeyneddin Sağlam ve beraberindeki heyete teşekkür eden Kaymakam Öztürk, Mevlid-i Nebi Haftası'nın İlçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Cami Hocaları ve Din Görevlileri Kaymakam Öztürk'e teşriflerinden ötürü Diyanetin basmış olduğu Peygamberimiz ve Vefa Toplumu temasını içeren dergiyi takdim ettiler.

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