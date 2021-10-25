Kaymakam Öztürk, "Hasankeyf'i yeşerteceğiz." - Haberler
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Kaymakam Öztürk, "Hasankeyf'i yeşerteceğiz."

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Öztürk,

Kaymakam Öztürk, Geçtiğimiz yıl 11. 11. 2020 tarihinde "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Yeşilkuşak projesi alanına dikilen boylu elder çamı, mavi servi ve diğer süs bitkileri yerinde inceleyerek, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk ile birlikte dikilen fidanları suladı.

BATMAN (Habermetre) - Kaymakam Öztürk, Geçtiğimiz yıl 11. 11. 2020 tarihinde "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında Yeşilkuşak projesi alanına dikilen boylu elder çamı, mavi servi ve diğer süs bitkileri yerinde inceleyerek, Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk ile birlikte dikilen fidanları suladı.

İnceleme esnasında Kaymakam Öztürk; "Orman İşletme Müdürlüğümüz ile diğer müşterek kurumlar arasında yapılan dayanışma ve iş birliği neticesinde, ilçemizin daha yeşil ve daha yaşanır bir görünüme kavuşması adına eldeki bütün imkanlar kullanılmaktadır. " Dedi.

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