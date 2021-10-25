Kaymakam Öztürk Hasankeyf Anaokulu 'nu ziyaret etti.

Kaymakamımız Şenol Öztürk, 16. 09. 2021 tarihinde eğitim öğretime başlayan Hasankeyf Anaokulu 'nu yerinde inceledi.

Kaymakam Öztürk okulda yürütülen faaliyetler ve mevcut durum hakkında Anaokulu Müdiresi Sema Sarıçiçek'ten bilgi aldı. Daha sonra sınıfları gezerek minik öğrencilerin derslerine eşlik eden Kaymakam Öztürk, öğrencilerle yakından ilgilenip sohbet etti.

İnceleme esnasında Kaymakam Öztürk'e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tanrıverdi ve Okul Müdiresi Sema Sarıçiçek eşlik etti.

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