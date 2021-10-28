Kaymakam Murat ATICI'nın "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" MesajıTürkiye Cumhuriyeti Devletimizin 98'inci kuruluş yıldönümüne ulaşmanın onur ve coşkusunu yaşıyoruz. Şan ve şeref destanlarıyla dolu tarihimizden aldığımız azim, cesaret ve vakarla Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına birlikte yürümenin engin gururunu yüreklerimizde hissediyoruz. Cumhuriyet; Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz kahramanlık mücadelesinin, eşsiz vatan sevgisinin, vazgeçilmez bağımsızlık iradesinin ifadesi olan en güzel eseridir. İstiklal Savaşımızda, atalarımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu, milletimizin iradesini esaret altına almak ve ülkemizi parçalamak isteyen güçlere ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüzdür. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne, bölünmez vatan toprakları üzerinde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesi altında, tek millet olarak yaşama uğrunda her şeyini feda edebilme anlayışına sahip olduk, bu ruhu tüm benliğimizde hissetmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklal kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Murat ATICI

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