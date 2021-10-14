Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde dört ay önce annesi vefat eden bir bayan, mezarlığın düzenlenmesi için İlçe Kaymakamı Soner Divli'ye mektup yazarak yardım istedi.

ERZİNCAN (İHA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde dört ay önce annesi vefat eden bir bayan, mezarlığın düzenlenmesi için İlçe Kaymakamı Soner Divli'ye mektup yazarak yardım istedi.

Erzincan'da yaşayan bir bayan, haziran ayında hayatını kaybeden annesinin mezarına gidememesi nedeniyle Ulubey Kaymakamı Soner Divli'ye mektup yazarak mezara bakım yapılması için destek istedi. Mektubunda ailevi genel durumunu anlatarak annesinin mezarının düzenlenerek çiçek dikilmesini belirten bayanın bu isteğini gören Ulubey Kaymakamı Soner Divli harekete geçti.

Kaymakam Divli, İlçe Jandarma Komutanı ve Emniyet Amiri ile birlikte mezarı düzenleyerek çiçeklerle dolduruldu. Kaymakam Divli'nin bu hareketi herkesin takdirini kazandırırken, Erzincan'da yaşayan bayan ise herkese teşekkür etti. - ORDU

Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı

Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şahap Kavcıoğlu Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola
Spor Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Donald Trump Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam mektuba duyarsız kalmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 12:18:06. #1.12#