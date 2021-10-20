Kaymakam Kökçü'den orman yangınlarının söndürülmesine katkı sağlayanlara "Teşekkür" ziyareti

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, geçtiğimiz ay Yatağan ilçesinde de meydana gelen orman yangını felaketinde, yangınların söndürülmesine katkı sağlayanlara teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, ve beraberindeki heyet ile Ağustos ayı içerisinde Yatağan'ın Hacıveliler, Hisarardı ve Yumaklı mevkisinde meydana gelen orman yangını felaketinde, yangına müdahale eden ekiplere araç ve ekipman desteği sağlayan kurum, kuruluş ve özel firmalara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretler sırasında konuşan Kaymakam Kökçü, yangına müdahale eden ekiplere destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Ekipler, hem havadan hem de karadan müdahale ederken, aynı anda birçok yerde çıkan yangınlara araç ve ekipman desteğini sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Duyarlı insanlarımız sayesinde bu yangınlar kısa süre içerisinde, kayıp yaşanmadan söndürüldü. Allah, böyle bir felaketi tekrar yaşatmasın" dedi.

Kaymakam Onur Kökçü ve beraberindeki heyete ziyaretinden dolayı teşekkür eden kişi ve kurumların temsilcileri, bu tür olaylarda her zaman üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirterek bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını dilediler. - MUĞLA