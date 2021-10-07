Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldi

Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldiDemirci Kaymakamı Adem Kaya arazide üreticilerle bir araya geldi. İlçe merkezine bağlı Küçükoba mahallesinde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Adem Kaya, mahsullerinin bol bereketli olması temennisinde bulundu. Küçükoba mahallesinde mahalle muhtarı Mustafa Kaya ve üreticiler tarafından karşılanan Kaymakam Adem Kaya, üzüm ve elma bahçelerinin sahipleri Özcan Kaya, Ramazan Şahin ve Erdoğan Şen'in bahçelerinde incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kaya daha sonra kazanlarda kaynatılan pekmez yapımını inceleyip bol ve bereketli mahsullerinin olması temennisinde bulunup daha sonra Osman Söylenç'e ait hünnap bahçesinde hünnap hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Kaymakam Adem Kaya'ya, İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Umut Otlu ve Ziraat Odası Başkanlığından tarım danışmanı Selahattin Özcan da eşlik etti.

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