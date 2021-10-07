Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldi

Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldiDemirci Kaymakamı Adem Kaya arazide üreticilerle bir araya geldi.

Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldiDemirci Kaymakamı Adem Kaya arazide üreticilerle bir araya geldi. İlçe merkezine bağlı Küçükoba mahallesinde üreticilerle bir araya gelen Kaymakam Adem Kaya, mahsullerinin bol bereketli olması temennisinde bulundu. Küçükoba mahallesinde mahalle muhtarı Mustafa Kaya ve üreticiler tarafından karşılanan Kaymakam Adem Kaya, üzüm ve elma bahçelerinin sahipleri Özcan Kaya, Ramazan Şahin ve Erdoğan Şen'in bahçelerinde incelemelerde bulundu. Üreticilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kaya daha sonra kazanlarda kaynatılan pekmez yapımını inceleyip bol ve bereketli mahsullerinin olması temennisinde bulunup daha sonra Osman Söylenç'e ait hünnap bahçesinde hünnap hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Kaymakam Adem Kaya'ya, İlçe Jandarma Komutanı Uğurcan Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Umut Otlu ve Ziraat Odası Başkanlığından tarım danışmanı Selahattin Özcan da eşlik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Destici Devlet Bahçeli
Magazin Gülşen Pınar Deniz Caner Cindoruk Burak Sergen
Spor Kim Min-jae Ahmet Nur Çebi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler İlham Aliyev Yemek Tarifleri Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Kaya üreticilerle bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 21:15:05. #1.12#