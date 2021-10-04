KAYMAKAM GÜRSES VE BELEDİYE BAŞKANI UZUN ERFELEK BELEDİYESİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNİ ZİYARET ETTİLER. - Haberler
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KAYMAKAM GÜRSES VE BELEDİYE BAŞKANI UZUN ERFELEK BELEDİYESİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNİ ZİYARET ETTİLER.

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KAYMAKAM GÜRSES VE BELEDİYE BAŞKANI UZUN ERFELEK BELEDİYESİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNİ ZİYARET ETTİLER.

KAYMAKAM GÜRSES VE BELEDİYE BAŞKANI UZUN ERFELEK BELEDİYESİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNİ ZİYARET ETTİLER.

KAYMAKAM GÜRSES VE BELEDİYE BAŞKANI UZUN ERFELEK BELEDİYESİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNİ ZİYARET ETTİLER. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, Belediye Başkanı Sayın Mehmet UZUN ile birlikte 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebeti ile Erfelek Belediyesi Dilek Can Mobil Kısırlaştırma Ünitesini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında veteriner hekim Mehmet KARAKAŞOĞLU' dan hayvanların yaşam koşulları, tedavi süreci ve beslenme konuları hakkında bilgi alan Kaymakam GÜRSES ve Başkan UZUN, köpekleri elleriyle beslediler. Kaymakam GÜRSES, bu savunmasız canlıların en iyi şekilde yaşamaları için yapılan çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Sn. Mehmet UZUN' a teşekkürlerini iletti.

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Haber: KAYMAKAM GÜRSES VE BELEDİYE BAŞKANI UZUN ERFELEK BELEDİYESİ MOBİL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTESİNİ ZİYARET ETTİLER. - Haberler
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