KAYMAKAM GÜRSES TATLICA ŞELALELERİNDE DSİ' NİN ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES bölgemizde 11. 08. 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde büyük tahribat alıp turizme bir süre kapanan Tatlıca Takım Şelalelerinde incelemelerde bulundu. Devlet Su İşleri 74. Şube Müdürlüğünün Şelale girişindeki Taş Tahkimat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam GÜRSES; çalışmaların biran önce tamamlanıp ilçemiz turizmine ve tanıtımına büyük katkısı olan Tatlıca Takım Şelalelerinin bir an önce turizme tekrar kazandırılmasını ümit ettiklerini belirtti. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' e incelemede İlçe Jandarma Komutanı M. Hakan AŞAR eşlik etti.

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