KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ. - Haberler
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KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ.

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KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ.

KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ.

KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ. KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES, ilçemizde faaliyet gösteren ÇAKILSAN - Çakılsan Yapı Malzemeleri Taşımacılık İnşaat Taahhüt ve Hafriyat San. Tic. Ltd. Şti. 'nin Kurcalı Köyü Çelen mevkiindeki İşletmesini ziyaret etti. İşletme sahibi Yılmaz YAZICI tarafından karşılanan Kaymakam GÜRSES işletmede bir dizi incelemede bulundu ve çalışanlara kolaylıklar diledi. Kaymakam GÜRSES' e ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı. M. Hakan AŞAR ve Kurcalı Köyü Muhtarı Selahattin YERLİ eşlik ettiler.

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Haber: KAYMAKAM GÜRSES İLÇEMİZDE FAALİYET GÖSTEREN ÇAKILSAN'I ZİYARET ETTİ. - Haberler
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