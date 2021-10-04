KAYMAKAM GÜRSES HANE ZİYARETİNDE BULUNDU. Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES Meydan Köyünde ikamet eden ÇAKIR ve Aydınlar Köyünde ikamet eden AY ailelerini ziyaret etti. Hane halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES vatandaşlarımızın hal ve hatırlarını sormak amacı ile bu gibi ziyaretlere devam edileceğini belirtti. Ziyaret sırasında Kaymakam GÜRSES' e SYDV Müdürü Yasemin ÖKSÜZ eşlik etti.

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