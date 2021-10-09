Kaymakam Gökcecik şehit ailesini ziyaret etti - Haberler
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Kaymakam Gökcecik şehit ailesini ziyaret etti

AA / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Kaymakam Gökcecik şehit ailesini ziyaret etti

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 1997 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Orhan Gülmez'in ailesini ziyaret etti.

SİİRT (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, 1997 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan Orhan Gülmez'in ailesini ziyaret etti.

Şehit Gülmez'in ilçeye bağlı Andıran köyünde yaşayan annesi Fatma ve kardeşi Mustafa Gülmez ile sohbet eden Gökcecik, devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Gökcecik, "Devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır." dedi.

Şehidin ailesi de ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

AA / Tevfik Öztürk - Son Dakika Haberleri
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