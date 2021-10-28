Kaymakam Gökcecik Kızılay kan bağışı otobüsünü ziyaret etti

SAMSUN (AA) - Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Samsun Kızılay Kan Merkezi tarafından Taşova ilçesinde konuşlanan kan bağışı otobüsünü ziyaret etti.

İlçede yürütülen kan bağışı kampanyası hakkında yetkililerden bilgi alan Gökcecik, kan bağışının toplumsal ve kişisel açıdan çok önemli olduğunu söyledi.

Kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Gökcecik, "Vücuttaki kan hiçbir zaman değişmez. Sürekli aynı kanı kullanırız. Eğer kan verirsek vücut yeni kan üretir. Bu da vücut için çok yararlıdır. Kan bağışını sağlıklı her insan yapmalıdır. Çünkü kana ihtiyacı olan insanlar, bu bağışlarla hayatlarını kurtarabilirler. Kan bağışı hem insanlık görevi hem de toplumumuzdaki dayanışmanın bir örneğidir. Bugün başkasına lazım olan kan, belki de bir gün bizlere de lazım olabilir." dedi.

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