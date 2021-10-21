Kaymakam Düzgüne esnafları ziyaret etti

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ziyaretleri kapsamında çarşı esnaflarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi.

Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, rutin gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında çarşı esnaflarını ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Esnaflar ile bir süre sohbet eden Kaymakam Düzgün, esnafların sorunlarını dinleyerek işlerinde kolaylıklar diledi. Esnaflar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Düzgün ise misafirperverliklerinden dolayı esnaflara teşekkürlerini iletti. - AFYONKARAHİSAR