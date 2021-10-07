Kaymakam Düzgün'den İHA'ya övgü dolu sözler Açıklaması - Haberler
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Kaymakam Düzgün'den İHA'ya övgü dolu sözler Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Düzgün'den İHA'ya övgü dolu sözler Açıklaması

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulusal medya ile birlikte yerel medyanın haber ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde cevap verdiğini kaydetti.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulusal medya ile birlikte yerel medyanın haberihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde cevap verdiğini kaydetti.

İHA Şuhut muhabiri Recep Dikici, Şuhut Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Lokman Düzgün'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Düzgün ile bir süre görüşen Dikici, kendisine yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, görevinde başarılar diledi. Dikici'nin ajansın çalışmaları hakkında bilgiler aktardığı ziyarette, Kaymakam Düzgün ilçe haberler ine dair bilgiler aldı.

Kaymakam Düzgün, ulusal medyanın olduğu kadar yerel ile bölgesel medyanın da haberihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde temin etmelerine destek sunan İHA'nın önemli ve başarılı haberler e imza attığını söyledi. Kaymakam Düzgün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Dikici ise misafirperverliklerinden dolayı Kaymakam Düzgün'e teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - AFYONKARAHİSAR

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Haber: Kaymakam Düzgün'den İHA'ya övgü dolu sözler Açıklaması - Haberler
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