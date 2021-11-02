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Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Aşağı ve Yukarı Kıçık köylerinde incelemelerde bulundu.

MALAZGİRT, MUŞ (İHA) - Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Aşağı ve Yukarı Kıçık köylerinde incelemelerde bulundu.

Beraberinde Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Köylere Hizmet Götürme Müdürü Yunus Emre Şahin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile ilçeye bağlı Aşağı Kıçık köyünde yapılan köy içi çalışmaları inceleyen Kaymakam Demirer, köylüler ile sohbet ederek dilek ve temennilerini dinledi.

Kaymakam Demirer, daha sonra Yukarı Kıçık köyünde yapılan kilit parke taşı ile cami, imam evi ve Kur'an kursunda incelemelerde bulundu. - MUŞ

Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

Kaymakam Demirer, köylerde incelemelerde bulundu

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