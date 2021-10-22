Kaymakam Demir'den Batıayrancı İlkokuluna Ziyaret - Haberler
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Kaymakam Demir'den Batıayrancı İlkokuluna Ziyaret

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Kaymakam Demir'den Batıayrancı İlkokuluna Ziyaret

Kaymakam Demir'den Batıayrancı İlkokuluna ZiyaretKaymakam Sayın Erinç Demir merkeze bağlı Batıayrancı Mahallesi'ndeki Batıayrancı İlkokulunu gezdi.

Kaymakam Demir'den Batıayrancı İlkokuluna ZiyaretKaymakam Sayın Erinç Demir merkeze bağlı Batıayrancı Mahallesi'ndeki Batıayrancı İlkokulunu gezdi. Okul gezisi sırasında okulun durumu ve öğrenciler hakkında Okul Müdürü ile öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Demir, sınıfları da gezerek öğrenciler ile yakından ilgilendi. Batıayrancı İlkokulu ziyareti sırasında Kaymakam Demir'e, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tuncer eşlik etti.

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