Kaymakam Bayram Sağır'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayram Mesajı;

"Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yıldönümünü Milletçe büyük bir gurur ve coşku içinde kutladığımız bu anlamlı günde, öncelikle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen şanlı bir kazanımdır.

Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümü, bugün, milletçe kenetlenmeyi bir kere daha hatırlamak ve ülkemize bağlılığımızı en net haliyle ifade etmek için büyük bir imkandır. Bu bayram vesilesiyle ortaya koyacağımız birlik ve beraberlik tablosu, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara verilecek en güzel cevaptır.

Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, yurt içinde ve sınırlarımız dışındaki istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum.

Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

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