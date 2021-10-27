Kaymakam Bayram Sağır Başkanlığında Okul Aile Birliği Başkanları Toplantısı Yapıldı. Belediye Başkan vekili Naciye Topçu, Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Tolga Özçoban, Emniyet Müdürü Özkan Kara, Milli Eğitim Müdürü İfran Danışmaz, Okul Müdürleri ve Okul aile birliği başkanlarının katılımı ile 27 Ekim Çarşamba 14: 00 Kaymakamlık Toplantı salonunda Kaymakamımız Bayram Sağır Başkanlığında okul aile birliği başkanları toplantısı yapıldı. Toplantıda okullarımızla ilgili tüm konular görüşüldü.

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