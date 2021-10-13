Kaymakam Anteplioğlu, muhtarlar bir araya geldi
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Gaziantep'in İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu muhtarlar bir araya geldi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu muhtarlar bir araya geldi.
Kaymakam Anteplioğlu başkanlığında, İslahiye Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Mahalle muhtarlarından gelen talep ve sorunları dinleyen Kaymakam Anteplioğlu, toplantıda, ilgili birim amirlerine iletilen sorunlara çözüm bulunması hususunda talimatlar verdi.
AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri