Kaymakam Altınöz, Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi - Haberler
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Kaymakam Altınöz, Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Altınöz, Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz İstanbul yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, İlçe genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli olarak sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından yapılan denetlemeleri yerinde inceledi.

İSTANBUL (Habermetre) - Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz İstanbul yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, İlçe genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli olarak sağlanması amacıyla polis ekipleri tarafından yapılan denetlemeleri yerinde inceledi.

Uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarımızla sohbet eden Kaymakam Altınöz, yapılan uygulamalar hakkında İlçe Emniyet Müdürü Bayram Delak' dan bilgi aldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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