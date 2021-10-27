Kaymakam Altınöz' ün Şehit Ailesi Ziyaretleri

VAN (Habermetre) - Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz, Van Gürpınar'da teröristlerle çıkan çatışma sonrasında şehit düşen Kahraman askerimiz J. Asb. Kıd. Çvş İsmail Toka ve Erzurum'da askerlik görevini ifa ederken vazife malulü olarak şehit düşen Kahraman askerimiz İstihkam Er Mustafa Çakar' ın ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet eden Kaymakamımız Altınöz, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin, daima yanında olunacağını vurgulayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretlerde Kaymakamımız Altınöz ailelere çiçek takdim ederken, ayrıca ailelerin ihtiyaç ve taleplerinin tespit edilerek çözüme kavuşturulması için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Bayram' a talimatlar verdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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