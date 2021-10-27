Kaymakam Altınöz Silverline Ankastre Fabrikasına Ziyarette Bulundu.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Merzifon Osb'de faaliyet gösteren ankastre mutfak ürünlerinin üretimi ve satışında dünyanın en büyük markalarından biri olan Silverline Ankastre fabrikasını ziyarette bulundu.

Silverline Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Alış ve yetkililerden ürünlerin imalatı hakkında bilgiler aldı. Ürünlerini aynı zamanda ihraç ederek ilimiz ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunan "Yaşamınızı keyifli hale getiren güvenilir marka" vizyonuna sahip Silverline Ankastre firmasına sağladıkları istihdam için de teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Silverline Yönetim Kurulu üyesi Alış, Kaymakamımız Altınöz' e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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