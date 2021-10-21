Kaymakam Altınöz, Jandarma Yol Kontrol ve Uygulama Noktalarını Denetledi

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Kaymakamımız Sn. Ali Cemal Altınöz Gümüşhacıköy Yeniköy yolu üzerinde bulunan Jandarma uygulama noktasını ziyaret ederek, İlçe genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli olarak sağlanması amacıyla Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetlemeleri yerinde inceledi.

Uygulama esnasında durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlarımızla sohbet eden Kaymakam Altınöz, yapılan uygulamalar hakkında Jandarma Komutanı Aziz Bektaş Kaymak' dan bilgi aldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri