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Kaymakam Altay muhtarların taleplerini dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kaymakam Altay muhtarların taleplerini dinledi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçedeki muhtarlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Kaymakamı Ferhat Altay, ilçedeki muhtarlar ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde toplanan ilçe ve köy muhtarları, Kaymakam Altay'a köyleri hakkında bilgiler verdi, taleplerini iletti. Gerçekleşen toplantıya muhtarların yanı sıra kurum amirleri de katılırken, Kaymakam Altay, muhtarlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - BİLECİK

Kaymakam Altay muhtarların taleplerini dinledi

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Haber: Kaymakam Altay muhtarların taleplerini dinledi - Haberler
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