Kaymakam Altay, Dereköy Barajı'nda incelemelerde bulundu

BİLECİK (İHA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün (DSİ) Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy köyünde başladığı barajın inşa süreci devam ederken, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, çalışmaları yerinde inceledi.

Pazaryeri ilçesinde 10 bin 700 dekar tarım arazisi su ile buluşturacak olan, yüksekliği 72 metre ve su depolama kapasitesi 4,47 milyon metreküp olan baraj çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Altay, yetkililerden bilgiler aldı.

Baraj İnşaatında çalışan işçileri de ziyaret eden Kaymakam Altay, işçiler ile birlikte öğle yemeği yedi. Dereköy Barajı'nda çalışmaların devam ettiği belirten Kaymakam Altay," DSİ tarafından ilçemizde tarımsal alanda 10 bin 700 dekar alana sulama yapacak Dereköy Barajımızın çalışmalarını yerinde inceledik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Proje tamamlandığında ilçemizde modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışı, üretimin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde artış hedefleniyor" dedi. - BİLECİK