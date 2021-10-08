Kaymakam Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ali Kemal Söylemez ve Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhacıköy Kadın Kolları İlçe Başkanı Sevgi Laçin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, İlçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret...

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ali Kemal Söylemez ve Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhacıköy Kadın Kolları İlçe Başkanı Sevgi Laçin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, İlçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Ahmet Davutoğlu
Magazin Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Kerem Aktürkoğlu Yemek Tarifleri Serdar Aziz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Emre Belözoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 01:51:55. #1.11#