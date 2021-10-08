Kaymakam Ali Cemal Altınöz' e Ziyaret

GÜMÜŞHACIKÖY, AMASYA (Habermetre) - Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ali Kemal Söylemez ve Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhacıköy Kadın Kolları İlçe Başkanı Sevgi Laçin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, İlçemizdeki görevine yeni başlayan Kaymakamımız Ali Cemal Altınöz' ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakamımız Altınöz, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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