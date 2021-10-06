Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaret

Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaretİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Isparta Valiliği'nin "Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen gönüllü gençleri ziyarette bulundu. Merkezin birimlerini gezerek tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Kaymakam AKPINAR Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile yapılan proje desteği kapsamında merkezin ahşap atölyesine alınan CNC makinası (bilgisayar kontrollü imalat tezgahı) ve lazerli ahşap işleme cihazını yerinde inceledi. Dernek yöneticilerinden yeni ekipmanlar hakkında bilgi alan Kaymakam AKPINAR, Atabey Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açılan kursları ziyaret ederek kurslar ve genel işleyiş hakkında yapılabilecekler hakkında dernek yöneticileriyle görüştü.

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