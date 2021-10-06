Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaret

Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaretİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Isparta Valiliği'nin "Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve...

Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaretİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Isparta Valiliği'nin "Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı" kapsamında 2018 yılında Uyuşturucu, Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) ile birlikte hayata geçirdiği Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen gönüllü gençleri ziyarette bulundu. Merkezin birimlerini gezerek tedavi süreci hakkında bilgi aldı. Kaymakam AKPINAR Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile yapılan proje desteği kapsamında merkezin ahşap atölyesine alınan CNC makinası (bilgisayar kontrollü imalat tezgahı) ve lazerli ahşap işleme cihazını yerinde inceledi. Dernek yöneticilerinden yeni ekipmanlar hakkında bilgi alan Kaymakam AKPINAR, Atabey Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz tarafından açılan kursları ziyaret ederek kurslar ve genel işleyiş hakkında yapılabilecekler hakkında dernek yöneticileriyle görüştü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam AKPINAR' dan UYUMDER' e Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:08:29. #1.13#