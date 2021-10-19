Kaymakam AKPINAR' dan Esnaf Ziyareti

Kaymakam AKPINAR' dan Esnaf Ziyaretiİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, kendisine eşlik eden kurum amirleriyle birlikte ilçemiz esnaflarını ziyaret etti. İlçedeki sorunlarla ilgili esnafla fikir alışverişinde bulunan Sayın AKPINAR, her zaman halkın yanında olduğunu ve kendisinin de halkın bir parçası olduğunu vurgulayarak, Bizler her zaman halkımızın yanındayız, sorunlarını dinliyor onların ilçemizle ilgili önerilerini değerlendiriyoruz. Amacımız, halkımıza her şeyin en iyisini sunarak, yanlarında olduğumuzu bilmelerini sağlamaktır. Halkımızın kapısı bizlere açık olduğu gibi, bizim de halkımıza kapımız hep açıktır" dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri