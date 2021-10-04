Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaret

Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaretİlçemiz Kaymakamı Sayın Yunus Emre AKPINAR, İlçemizin en büyük ve modern süt sığırcılığı işletmesi olan EMKA Zirai Alet Yem Hayvancılık Tarım Gıda Turizim İnşaat Sanayı ve Ticaret Limited Şirketine ait İlçemiz Onaç Mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Kaymakam AKPINAR' a, Şirketin Yönetim Kurulu ortaklarından Metin ÇELİK ve Ahmet ERDEM işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İşletmenin ahırları, yem depoları, sağım ünitesi ve idari binalar incelendi. Tarım ve Orman Bakanlığından 2021 yılında Ari işletme belgesi alan EMKA hayvancılık İşletmesinde faydalı bir görüşme gerçekleştirildi.

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