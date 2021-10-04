Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaret

Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaretİlçemiz Kaymakamı Sayın Yunus Emre AKPINAR, İlçemizin en büyük ve modern süt sığırcılığı işletmesi olan EMKA Zirai Alet Yem Hayvancılık Tarım Gıda Turizim İnşaat Sanayı ve Ticaret Limited Şirketine ait İlçemiz Onaç Mahallesinde...

Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaretİlçemiz Kaymakamı Sayın Yunus Emre AKPINAR, İlçemizin en büyük ve modern süt sığırcılığı işletmesi olan EMKA Zirai Alet Yem Hayvancılık Tarım Gıda Turizim İnşaat Sanayı ve Ticaret Limited Şirketine ait İlçemiz Onaç Mahallesinde bulunan hayvancılık işletmesini ziyaret etti. Kaymakam AKPINAR' a, Şirketin Yönetim Kurulu ortaklarından Metin ÇELİK ve Ahmet ERDEM işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İşletmenin ahırları, yem depoları, sağım ünitesi ve idari binalar incelendi. Tarım ve Orman Bakanlığından 2021 yılında Ari işletme belgesi alan EMKA hayvancılık İşletmesinde faydalı bir görüşme gerçekleştirildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Akif Ersoy Stefan Kuntz Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Pınar Deniz Marcao Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam AKPINAR' dan EMKA Hayvancılık İşletmesine Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 14:07:56. #1.12#