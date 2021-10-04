Kaymakam AKPINAR' dan ELMASU Fabrikasına Ziyaret

Kaymakam AKPINAR' dan ELMASU Fabrikasına Ziyaretİlçemiz Kaymakamı Yunus Emre AKPINAR, İlçemizdeki Elma-Su A. Ş. ve Puccinelli-Elmataş A. Ş. ne ait meyve suyu fabrikasını ziyaret etti. Fabrika Müdürü Hasan BAŞÇİFTÇİ ve fabrika yetkilileri işletmenin faaliyetleri, ilçemizdeki istihdama ve ülke ekonomisine olan katkıları hakkında bilgi verdi. İlçemizin en eski ve lider meyve suyu konsantre tesislerinden olan ELMATAŞ fabrikasının elma suyu üretim sezonunun açılması dolayısıyla ıskarta elmanın fabrikaya girişinden nihai ürün olan elma suyu konsantresi üretimine kadar bütün üretim aşamaları fabrikada yerinde incelendi. Ayrıca Fabrika Müdürü Hasan BAŞÇİFTÇİ, Kaymakam AKPINAR' a işletmenin meyve ve sebze kurutma ile domates salçası ve püresi üretimi hakkında bilgiler verdi.

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