Kaymakam AKPINAR' dan Anaokulu Ziyareti - Haberler
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Kaymakam AKPINAR' dan Anaokulu Ziyareti

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Kaymakam AKPINAR' dan Anaokulu Ziyareti

Kaymakam AKPINAR' dan Anaokulu Ziyaretiİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Şehit Dursun Aksoy Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam AKPINAR' dan Anaokulu Ziyaretiİlçe Kaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR, Şehit Dursun Aksoy Anaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam AKPINAR beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Lale KARCI ile birlikte Şehit Dursun Aksoy Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Anaokulu hakkında bilgiler alan Kaymakam AKPINAR bütün minik öğrencilerle tek tek tanıştı.

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Haber: Kaymakam AKPINAR' dan Anaokulu Ziyareti - Haberler
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