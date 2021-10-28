Kaymakam Adem Çelik'in "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" Mesajı Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip olan Yüce Milletimizin, özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olan Cumhuriyetimizin 98'nci yıldönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığı ile vücut bulmuş büyük bir eserdir. Bu eser, sahip olduğu vizyonla daima ileriye bakan, özgüvenini sağlam tutan, heyecan ve şevkle mücadele eden bir milletin bugünkü nesillere en değerli armağanıdır. Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren Milletimizin kahraman evlatları Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar tarihinin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur ve umut olmuştur. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; canlarını bu vatan, millet ve devlet uğruna feda eden, sahip olduğumuz tüm değerleri bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, değerli Eğirdirli hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.

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